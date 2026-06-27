Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert Dünya Kupası tepkisi
İran Milli Takımı Kaptanı Mehdi Taremi, Dünya Kupası sürecinde yaşadıkları koşullara tepki gösterdi. Taremi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun sorunları çözeceğini söylediğini ancak herhangi bir adım atılmadığını savundu.
Mehdi Taremi, organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi.
İranlı futbolcu, "Bu, felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız; bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa, bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil." ifadelerini kullandı.
"FIFA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Taremi, yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti.
Deneyimli futbolcu, "Bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı? ABD mi? Bilmiyorum! Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı." dedi.
"HER ŞEYE KARŞI SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"
Mehdi Taremi'ye, Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi.
Taremi, "Kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz; her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız." açıklamasını yaptı.
"BİZİ DIŞARIDA GÖRMEK İSTİYORLAR"
İran Milli Takımı Kaptanı, yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu.
Taremi, "Bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında, evet, bence bunu böyle istiyorlar, bizi dışarıda görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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