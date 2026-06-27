Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert Dünya Kupası tepkisi

İran Milli Takımı Kaptanı Mehdi Taremi, Dünya Kupası sürecinde yaşadıkları koşullara tepki gösterdi. Taremi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun sorunları çözeceğini söylediğini ancak herhangi bir adım atılmadığını savundu.

calendar 27 Haziran 2026 15:22
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Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert Dünya Kupası tepkisi
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İran Milli Takımı Kaptanı Mehdi Taremi, Dünya Kupası sürecinde yaşadıkları koşullarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi, turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BU, FELAKET BİR DÜNYA KUPASI"

Mehdi Taremi, organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi.

İranlı futbolcu, "Bu, felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız; bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa, bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil." ifadelerini kullandı.

"FIFA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Taremi, yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti.

Deneyimli futbolcu, "Bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı? ABD mi? Bilmiyorum! Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı." dedi.

"HER ŞEYE KARŞI SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Mehdi Taremi'ye, Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi.

Taremi, "Kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz; her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

"BİZİ DIŞARIDA GÖRMEK İSTİYORLAR"

İran Milli Takımı Kaptanı, yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu.

Taremi, "Bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar, bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında, evet, bence bunu böyle istiyorlar, bizi dışarıda görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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