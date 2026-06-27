Lugano, Bielsa'ya ateş püskürdü: "Ortamı zehirledi!"
Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Lugano, Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenilmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa'yı sert sözlerle eleştirdi.
"ORTAMI ZEHİRLEDİ"
Lugano açıklamasında, "Marcelo Bielsa ortamı zehirledi. Nerede olduğunu hiçbir zaman anlamadı, oyuncular da Bielsa'yı asla anlamadı." ifadelerini kullandı.
"DÜNYA KUPASI'NDA ASLA OLMAMASI GEREKEN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"
Deneyimli teknik adamın Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda Uruguay'ın başında olmaması gerektiğini belirten eski savunmacı, "Milyon dolarlık bir sözleşmeyle bağlanmış, Dünya Kupası'nda asla olmaması gereken bir teknik direktördü." dedi.
"UMARIM URUGUAY BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAZ"
Oyuncular adına üzüldüğünü dile getiren Lugano, "Çocuklar adına üzülüyorum çünkü rekabet edemediler. Umarım bu, Uruguay'ın bir daha asla yapmayacağı bir hata olur." sözleriyle Bielsa dönemine yönelik eleştirilerini noktaladı.
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