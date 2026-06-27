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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lugano, Bielsa'ya ateş püskürdü: "Ortamı zehirledi!"

Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Lugano, Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenilmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa'yı sert sözlerle eleştirdi.

calendar 27 Haziran 2026 17:49
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Lugano, Bielsa'ya ateş püskürdü: 'Ortamı zehirledi!'
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Uruguay Milli Takımı'nın efsane kaptanlarından Diego Lugano, İspanya'ya yenilerek DÜnya Kupası'ndan elenmelerinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa'yı sert ifadelerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bielsa'nın takım üzerindeki etkisinin son derece olumsuz olduğunu savunan Lugano, deneyimli teknik adamın Uruguay'da büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

"ORTAMI ZEHİRLEDİ"

Lugano açıklamasında, "Marcelo Bielsa ortamı zehirledi. Nerede olduğunu hiçbir zaman anlamadı, oyuncular da Bielsa'yı asla anlamadı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA ASLA OLMAMASI GEREKEN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Deneyimli teknik adamın Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda Uruguay'ın başında olmaması gerektiğini belirten eski savunmacı, "Milyon dolarlık bir sözleşmeyle bağlanmış, Dünya Kupası'nda asla olmaması gereken bir teknik direktördü." dedi.

"UMARIM URUGUAY BİR DAHA BÖYLE BİR HATA YAPMAZ"

Oyuncular adına üzüldüğünü dile getiren Lugano, "Çocuklar adına üzülüyorum çünkü rekabet edemediler. Umarım bu, Uruguay'ın bir daha asla yapmayacağı bir hata olur." sözleriyle Bielsa dönemine yönelik eleştirilerini noktaladı.

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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