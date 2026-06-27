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Fulham, Bayern Münih'ten transferi açıkladı: Jonah Kusi Asare

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Jonah Kusi-Asare'nin bonservisini Bayern Münih'ten aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 19:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fulham, Bayern Münih'ten transferi açıkladı: Jonah Kusi Asare
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Premier Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayıran ve Alvaro Arbeloa'yı takımın başına getirmeye hazırlanan Fulham yeni transferini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Jonah Kusi-Asare'nin bonservisinin Bayern Münih'ten alındığı ve bir yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp televizyonuna konuşan Kusi-Asare, "Fulham futbolcusu olduğum için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk haftadan itibaren her şey çok iyiydi, kendimi Fulham ailesinin bir parçası gibi hissettim. Burada kalmaktan çok mutluyum." dedi.

JONAH KUSI-ASARA KİMDİR?

Futbola İsveç'te Bromma altyapısında başlayan Jonah Kusi-Asare, sonrasında AIK ve Bayern Münih akademilerinde oynadı.

18 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon A takıma yükselirken Fulham'a kiralandı.

Fulham'da A takım ve U21 olmak üzere 16 maçta forma giyen genç futbolcu 5 gol kaydetti.

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