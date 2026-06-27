Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya basınından Uruguay'a sert eleştiri: "Fiyasko!"

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay, İspanya yenilgisi sonrası uluslararası basının sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Marcelo Bielsa ve Fernando Muslera hedefe konulurken, Arjantin ve İspanyol medyası elenmeyi "fiyasko", "çok ağır darbe" ve "tarihi başarısızlık" olarak değerlendirdi.

calendar 27 Haziran 2026 21:56
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Dünya basınından Uruguay'a sert eleştiri: 'Fiyasko!'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonun en büyük hayal kırıklıklarından biri Uruguay oldu. İspanya'ya grup aşamasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Uruguay Milli Takımı, uluslararası basında sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakem Ismail Elfath'ın Guadalajara'daki Akron Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bitiren düdüğüyle birlikte Uruguaylı futbolcular ve taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, dünyanın önde gelen spor basını da tarihi başarısızlığı manşetlerine taşıdı.

OLE: "FİYASKO"

Arjantin'in önde gelen spor gazetelerinden Ole, haberi "Uruguay için Dünya Kupası fiyaskosu" başlığıyla duyurdu.

"HAZMEDİLMESİ İMKANSIZ ÇOK AĞIR BİR DARBE"

Birçok medya kuruluşu da benzer ifadeler kullanırken, Arjantin'in La Nacion gazetesi şu değerlendirmede bulundu:

"Uruguay, Katar 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda etti. Hazmedilmesi imkansız çok ağır bir darbe. Elenmenin en büyük sorumlusu, takım içinde büyük bir krizin baş aktörü olan Marcelo Bielsa. 'El Loco', kariyerindeki bir başka büyük başarısızlığı daha yaşadı. Bielsa, 2002 Dünya Kupası'nda da Arjantin ile grup aşamasında elenmişti. Güney Amerika temsilcisi, Guadalajara'da oynanan H Grubu maçında İspanya'ya 1-0 mağlup oldu."



"HAKEME MAÇIN AĞIR GELDİĞİ GÖRÜLDÜ"

İspanya'nın Barcelona kentinden yayın yapan Mundo Deportivo, karşılaşmayı ve uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Agustin Canobbio'yu şu sözlerle değerlendirdi:

"Uruguay her zamanki oyun anlayışını sahaya yansıttı; geride kompakt savunma, hızlı geçişler, mücadele gücü ve Canobbio'nun temsil ettiği agresif baskı. Uruguaylı kanat oyuncusu, her baskıda İspanyol rakibine sert müdahalelerde bulundu. MLS hakemi Ismail Elfath kendisini uyardığında ise 'Bu futbol' yanıtını verdi. Hakeme bu maçın ağır geldiği görüldü."



MUSLERA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Arjantin basını özellikle Fernando Muslera'nın yediği gole dikkat çekti.

OLE: "MUSLERA'NIN HATASI TAKIMIN DİRENCİNİ KIRDI"

Ole, deneyimli kaleci için şu ifadeleri kullandı:

"Uruguay maça başa baş başladı ve Unai Simon'un engellediği bazı tehlikeli pozisyonlar da buldu. Ancak devre bitmeden Fernando Muslera'nın, Alex Baena'nın çok tehlikeli görünmeyen şutunda yaptığı büyük hata takımın direncini kırdı. Muslera devre arasında oyundan alındı."



LA NACION: "BÜYÜK HATA YAPTI"

La Nacion da Muslera'yı mağlubiyetin başlıca sorumlularından biri olarak gösterirken, Marcelo Bielsa'nın Federico Valverde'yi oyundan almasına da dikkat çekti.

Gazete haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Fernando Muslera, Alex Baena'nın golünde büyük hata yaptı ve Marcelo Bielsa tarafından devre arasında Sergio Rochet ile değiştirildi. Bielsa ayrıca ikinci yarıda takım kaptanı Federico Valverde'yi de oyundan aldı. Karşılaşmanın son bölümünde Agustin Canobbio kırmızı kart görürken Uruguay tamamen dağıldı. Bielsa görevinden ayrılacak mı? Büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde bu konuda gelişmeler yaşanacak."

MUNDO DEPORTIVO: "GALİBİYETİ MUSLERA'NIN HATASI SONRASI ALDILAR"

İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Muslera'nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Gösterişli olmayan ancak yeterli bir galibiyet. Guadalajara Stadı'nda alınan 1-0'lık zafer, devre arasından hemen önce Muslera'nın yaptığı büyük hata sonrası Alex Baena'nın attığı gol sayesinde geldi."

MARCA: " ELİT SEVİYEYE YAKIŞMAYACAK BİR GOL YEDİ"

Bir diğer İspanyol gazetesi Marca da deneyimli kaleciyi sert sözlerle eleştirdi.

Gazete haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Baena'nın sıradan bir şutu Muslera'nın reflekslerini test etti ancak Uruguaylı kaleci, elit seviyeye yakışmayacak bir gol yedi. Aynı anda birkaç metre geride Ugarte sakatlanıyor ve o ana kadar Uruguay savunmasının en önemli isimlerinden biri oyuna devam edemiyordu."

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya basınından Uruguay
Dünya basınından Uruguay'a sert eleştiri: "Fiyasko!"
İran
İran'dan FIFA'ya büyük tepki: "Tam anlamıyla bir felaket!"
Vozinha:
Vozinha: "Küçük bir ülkeyiz ama yüreğimiz büyük"
Lugano, Bielsa
Lugano, Bielsa'ya ateş püskürdü: "Ortamı zehirledi!"
Mehdi Taremi
Mehdi Taremi'den FIFA'ya sert Dünya Kupası tepkisi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
Sporx Anasayfasına Dön