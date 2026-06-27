Dünya basınından Uruguay'a sert eleştiri: 'Fiyasko!'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonun en büyük hayal kırıklıklarından biri Uruguay oldu. İspanya'ya grup aşamasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Uruguay Milli Takımı, uluslararası basında sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakem Ismail Elfath'ın Guadalajara'daki Akron Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bitiren düdüğüyle birlikte Uruguaylı futbolcular ve taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, dünyanın önde gelen spor basını da tarihi başarısızlığı manşetlerine taşıdı.



OLE: "FİYASKO"



Arjantin'in önde gelen spor gazetelerinden Ole, haberi "Uruguay için Dünya Kupası fiyaskosu" başlığıyla duyurdu.



"HAZMEDİLMESİ İMKANSIZ ÇOK AĞIR BİR DARBE"



Birçok medya kuruluşu da benzer ifadeler kullanırken, Arjantin'in La Nacion gazetesi şu değerlendirmede bulundu:



"Uruguay, Katar 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda etti. Hazmedilmesi imkansız çok ağır bir darbe. Elenmenin en büyük sorumlusu, takım içinde büyük bir krizin baş aktörü olan Marcelo Bielsa. 'El Loco', kariyerindeki bir başka büyük başarısızlığı daha yaşadı. Bielsa, 2002 Dünya Kupası'nda da Arjantin ile grup aşamasında elenmişti. Güney Amerika temsilcisi, Guadalajara'da oynanan H Grubu maçında İspanya'ya 1-0 mağlup oldu."







"HAKEME MAÇIN AĞIR GELDİĞİ GÖRÜLDÜ"



İspanya'nın Barcelona kentinden yayın yapan Mundo Deportivo, karşılaşmayı ve uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Agustin Canobbio'yu şu sözlerle değerlendirdi:



"Uruguay her zamanki oyun anlayışını sahaya yansıttı; geride kompakt savunma, hızlı geçişler, mücadele gücü ve Canobbio'nun temsil ettiği agresif baskı. Uruguaylı kanat oyuncusu, her baskıda İspanyol rakibine sert müdahalelerde bulundu. MLS hakemi Ismail Elfath kendisini uyardığında ise 'Bu futbol' yanıtını verdi. Hakeme bu maçın ağır geldiği görüldü."







MUSLERA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA



Arjantin basını özellikle Fernando Muslera'nın yediği gole dikkat çekti.



OLE: "MUSLERA'NIN HATASI TAKIMIN DİRENCİNİ KIRDI"



Ole, deneyimli kaleci için şu ifadeleri kullandı:



"Uruguay maça başa baş başladı ve Unai Simon'un engellediği bazı tehlikeli pozisyonlar da buldu. Ancak devre bitmeden Fernando Muslera'nın, Alex Baena'nın çok tehlikeli görünmeyen şutunda yaptığı büyük hata takımın direncini kırdı. Muslera devre arasında oyundan alındı."







LA NACION: "BÜYÜK HATA YAPTI"



La Nacion da Muslera'yı mağlubiyetin başlıca sorumlularından biri olarak gösterirken, Marcelo Bielsa'nın Federico Valverde'yi oyundan almasına da dikkat çekti.



Gazete haberinde şu ifadeler yer aldı:



"Fernando Muslera, Alex Baena'nın golünde büyük hata yaptı ve Marcelo Bielsa tarafından devre arasında Sergio Rochet ile değiştirildi. Bielsa ayrıca ikinci yarıda takım kaptanı Federico Valverde'yi de oyundan aldı. Karşılaşmanın son bölümünde Agustin Canobbio kırmızı kart görürken Uruguay tamamen dağıldı. Bielsa görevinden ayrılacak mı? Büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde bu konuda gelişmeler yaşanacak."



MUNDO DEPORTIVO: "GALİBİYETİ MUSLERA'NIN HATASI SONRASI ALDILAR"



İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Muslera'nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:



"Gösterişli olmayan ancak yeterli bir galibiyet. Guadalajara Stadı'nda alınan 1-0'lık zafer, devre arasından hemen önce Muslera'nın yaptığı büyük hata sonrası Alex Baena'nın attığı gol sayesinde geldi."



MARCA: " ELİT SEVİYEYE YAKIŞMAYACAK BİR GOL YEDİ"



Bir diğer İspanyol gazetesi Marca da deneyimli kaleciyi sert sözlerle eleştirdi.



Gazete haberinde şu ifadeler kullanıldı:



"Baena'nın sıradan bir şutu Muslera'nın reflekslerini test etti ancak Uruguaylı kaleci, elit seviyeye yakışmayacak bir gol yedi. Aynı anda birkaç metre geride Ugarte sakatlanıyor ve o ana kadar Uruguay savunmasının en önemli isimlerinden biri oyuna devam edemiyordu."



