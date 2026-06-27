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Xabi Alonso istedi: Chelsea, 30 milyon euroyu gözden çıkardı

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Sunderland'den Granit Xhaka'nın transfer edilmesini istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso istedi: Chelsea, 30 milyon euroyu gözden çıkardı
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İngiliz devi Chelsea, önceki senelere göre bu yaz transferde sessiz takımlardan biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelse'de Marc Cucurella takımdan ayrılırken, Enzo Fernandez'in de kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in ayrılık ihtimaline karşılık Sunderland forması giyen Granit Xhaka'yı istedi.

XABI ALONSO 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyan basınına göre Bayern Leverkusen'den eski oyuncusunu isteyen Alonso için Chelsea, 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİ

33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sunderland'deki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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