Haber Tarihi: 25 Haziran 2026 17:19 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 17:19

Malatya Deprem Son Dakika: Malatya'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması

Malatya deprem son dakika haberleri, Malatya merkezli sarsıntılar ve Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak burada. AFAD'ın resmi açıklamaları, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü bilgileri ve Malatya'de can kaybı veya yıkım olup olmadığına dair güncel durum anbean paylaşılmaktadır. Son depremler listesi, artçı sarsıntılar ve bölgedeki en son gelişmeler için güvenilir ve hızlı bilgiye hemen ulaşın.

Malatya Deprem Son Dakika: Malatya'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması
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Malatya ve çevresinde hissedilen Malatya depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Depremin şiddeti, süresi, merkez üssü, can kaybı bilgileri ve Malatya'de yıkım olup olmadığı hakkında detaylı bilgiler burada. Son depremler, artçı sarsıntılar, fay hattı bilgileri ve bölgedeki güncel deprem haritası...
MALATYA'DE DEPREM: SON DAKİKA DEPREMLERİ

Malatya deprem son dakika gelişmeleri, özellikle Malatya merkezli depremler ve artçı sarsıntılar hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi verileri ve AFAD açıklamaları anlık olarak takip edilerek, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü ve etkilediği bölgeler detaylı biçimde aktarılmaktadır. Son günlerde yaşanan depremler, Malatya'de kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı, can kaybı veya yaralanma var mı sorularının yanıtları sürekli güncellenmektedir.

MALATYA'DE DEPREM Mİ OLDU?

Malatya ve çevresinde meydana gelen son deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre [tarih-saat bilgisi]'nde, merkez üssü Malatya olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye ve AFAD'a göre 4.0 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 8.5 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yüzeye çok yakın olduğu için geniş bir alanda hissedildi.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE SÜRESİ

Yaşanan depremin şiddeti moment magnitüdü (Mw) ölçeğine göre ölçülürken, bölgede hissedilen şiddet 4 ile 5 arasında değişti. Ortalama 6-8 saniye süren deprem, güçlü bir şekilde hissedildi.

Uzmanlar, depremin 4 büyüklüğünde olmasının büyük çaplı yıkımı engellediğini ancak zayıf ve yorgun binalarda hasara yol açabileceğini vurguluyor. AFAD ekipleri, sarsıntının hemen ardından Malatya'in farklı ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk raporlara göre bazı binalarda çatlaklar ve sıva dökülmeleri görüldü.


UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Jeoloji uzmanları, Malatya bölgesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin normal kategorisinde olduğunu belirtiyorlar. 8.5 km derinlikte gerçekleşen sarsıntının yüzeye çok yakın karakterde olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiği kaydedildi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malatya merkezli depremin titizlikle takip edildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi yetkilileri ise bölgedeki artçı sarsıntıları sürekli izlediklerini ve vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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