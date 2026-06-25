25 Haziran
Curacao-Fildişi Sahili
23:00
25 Haziran
Ekvador-Almanya
23:00
26 Haziran
Japonya-İsveç
02:00
26 Haziran
Tunus-Hollanda
02:00
26 Haziran
Türkiye-ABD
05:00
26 Haziran
Paraguay-Avustralya
05:00

Arsenal, Hincapie'nin tapusunu aldı

Arsenal, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'den Piero Hincapie'nin bonservisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Hincapie'nin tapusunu aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Arsenal, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. İngiliz kulüp, Transfer çalışmalarında gaza bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal, geçen sezon başında kiraladığı Piero Hincapie'nin bonservisini Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den aldı. Kulüp, transferi resmen açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal formasıyla 39 maça çıkan Piero Hincapie, 1 gol, 2 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.