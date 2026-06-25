Arsenal, Hincapie'nin tapusunu aldı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Arsenal, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. İngiliz kulüp, Transfer çalışmalarında gaza bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal, geçen sezon başında kiraladığı Piero Hincapie'nin bonservisini Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den aldı. Kulüp, transferi resmen açıkladı.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal formasıyla 39 maça çıkan Piero Hincapie, 1 gol, 2 asist kaydetti.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal formasıyla 39 maça çıkan Piero Hincapie, 1 gol, 2 asist kaydetti.