Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Taylan Bulut'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekibin genç sağ beki Taylan Bulut, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile prensip anlaşmasına vardı.
Transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş Kulübü'nün vereceği karar beklenirken, yönetimin gelecek günlerde oyuncunun durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 20 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.
Transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş Kulübü'nün vereceği karar beklenirken, yönetimin gelecek günlerde oyuncunun durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 20 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.