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Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Taylan Bulut'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekibin genç sağ beki Taylan Bulut, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş Kulübü'nün vereceği karar beklenirken, yönetimin gelecek günlerde oyuncunun durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 20 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı. 


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