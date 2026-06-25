U20 Kadın Hentbol Milli Takımı, İspanya'ya mağlup

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 18-11 geride kapattı.
Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 3. maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.
Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 3. maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.