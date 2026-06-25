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U20 Kadın Hentbol Milli Takımı, İspanya'ya mağlup

20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Arjantin ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
U20 Kadın Hentbol Milli Takımı, İspanya'ya mağlup
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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-19 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 18-11 geride kapattı.

Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 3. maçında 27 Haziran Cumartesi TSİ 06.45'te Arjantin ile karşılaşacak.

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