Antoine Griezmann, Orlando City'de!

Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City ile anlaşma sağladı. Kulüp, 35 yaşındaki Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 2027-28 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladı. Anlaşmada 2028-29 sezonu için opsiyon maddesi de bulunuyor.
MART AYINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Antoine Griezmann, Orlando City ile Mart ayında anlaşma sağlamıştı. Kulüp, Fransız futbolcunun sözleşmesinin Temmuz ayında başlayacağını ve 1 yıl geçerli olacağını duyurmuştu.
BONSERVİS ÖDENMEDİ
Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
KARİYERİ
Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 2027-28 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladı. Anlaşmada 2028-29 sezonu için opsiyon maddesi de bulunuyor.
MART AYINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Antoine Griezmann, Orlando City ile Mart ayında anlaşma sağlamıştı. Kulüp, Fransız futbolcunun sözleşmesinin Temmuz ayında başlayacağını ve 1 yıl geçerli olacağını duyurmuştu.
BONSERVİS ÖDENMEDİ
Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.
KARİYERİ
Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.
Forever a Colchonero. And now, a Lion too ❤️🤍💜 pic.twitter.com/7NwsQP4lJc
— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 24, 2026