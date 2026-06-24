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Antoine Griezmann, Orlando City'de!

MLS ekiplerinden Orlando City, devre arası döneminde anlaştığı ve sezon sonuyla bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Antoine Griezmann'ın transferini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 18:47
Haber: Sporx.com
Antoine Griezmann, Orlando City'de!
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Atletico Madrid'den ayrılan Antoine Griezmann'ın yeni adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antoine Griezmann, MLS ekiplerinden Orlando City ile anlaşma sağladı. Kulüp, 35 yaşındaki Antoine Griezmann transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransız yıldız, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 2027-28 sezonu sonuna kadar kontrat imzaladı. Anlaşmada 2028-29 sezonu için opsiyon maddesi de bulunuyor.

MART AYINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Antoine Griezmann, Orlando City ile Mart ayında anlaşma sağlamıştı. Kulüp, Fransız futbolcunun sözleşmesinin Temmuz ayında başlayacağını ve 1 yıl geçerli olacağını duyurmuştu.

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Orlando City, Fransız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

KARİYERİ

Maconnais'te futbola başlayan Antoine Griezmann daha sonra Real Sociedad, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giydi.

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