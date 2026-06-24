Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sitem!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak ikili averaj uygulamasına sitem etti.

calendar 24 Haziran 2026 10:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sitem!
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A Milli Takım, Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince FIFA tarafından bu yıl yapılan kural değişikliği ile ikili averaj devreye girdi ve ABD maçını beklemeden turnuvaya veda etti. Bunun üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak bu uygulamaya sitem etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Hacıosmanoğlu, "48 takımla daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor. Böyle bir uygulama mı olur, futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar. İki maç oynansa ikili averaj kuralını anlarız ama üçüncü maç var ve bu sistemle daha maça çıkmadan zaten elenmiş oluyorum. Turnuvada devam etme heyecanım elimden alınıyor. ABD'yi yenersem 3 puan alacağım. Ama turnuvayı 2 puanla bitirecek takımlara rağmen ben eleneceğim" dedi.

Infantino bu duruma hak verirken, önümüzdeki turnuvalar için bu kararın düzeltilmesi konusunun görüşülmesi ve ikili averaj uygulamasının kalkması bekleniyor.

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA tarafından yapılan kural değişikliği, grup aşamasındaki puan hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Normal averaj sisteminin yerine ikili averaj getirildi. Yeni düzenlemeye göre, gruplarda iki takımın aynı puana sahip olması durumunda genel averaj yerine takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki sonuçlar daha kritik hale geldi. Grup dengeleri de tamamen değişti. Milliler son karşılaşmayı kazansa dahi, hem Avustralya hem de Paraguay'a karşı ikili averajda geride kalacağı için sıralamada üst basamaklara çıkamıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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