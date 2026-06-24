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Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: "Ben olduğum sürece..."

Arizona kampında Montella'ya destek açıklaması yapan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Paraguay yenilgisinin ardından İtalyan teknik adamla toplantı yaptığı ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu'nun, "Ben burada olduğum sürece beraberiz" dediği belirlendi.

calendar 24 Haziran 2026 11:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: 'Ben olduğum sürece...'
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Cuma sabahı Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacak olan Milli Takımımız'da en çok merak edilen konulardan birisi teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avustralya ve Paraguay önünde alınan şok yenilgilerin ardından ciddi şekilde tartışma konusu olan İtalyan hoca ile ilgili iddialara önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koymuştu.

DEDİKODULARA KULAK ASMA

Montella ile yola devam edileceğini net şekilde medya aracılığıyla dile getiren Hacıosmanoğlu'nun flaş bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Başkan Hacıosmanoğlu, Paraguay yenilgisi sonrası Montella ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan bu görüşmede tecrübeli teknik adama destek verildiği ve Hacıosmanoğlu'nun, "Biz de senin gibi çok üzgünüz. Ancak dedikodulara kulağını kapat. Ben burada olduğum sürece beraberiz" dediği belirlendi.

ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Montella'nın da asla istifa gibi bir düşünceye sahip olmadığı, hatta ekibiyle beraber Eylül ayının sonunda başlayacak olan Uluslar Ligi'ndeki rakiplere hazırlık noktasında bazı çalışmalara bile başladığı ifade edildi. 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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