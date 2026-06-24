Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Gana'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalan Gana'nın taraftarları, Akra'da kurulan dev ekranda maçı heyecanla takip etti. Taraftarlar, takımlarının performansından gurur duyduklarını belirterek gözyaşlarını tutamadı.

calendar 24 Haziran 2026 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Gana'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci haftasındaki İngiltere-Gana maçını Ganalı taraftarlar heyecanla takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada heyecan devam ediyor. Karşılaşma için Gana'nın başkenti Akra'da kurulan ekranda taraftarlar maçı izledi.

Maç öncesinde futbol oynayan taraftarlar, milli marşlarını söyleyerek takımlarına destek verdi. Müsabakayı heyecanla takip eden Ganalılar, maç esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Kurulan ekranlardan mücadeleyi takip eden Irene Coleman, "Bu maçı izlemeye gelirken, Gana'nın kazanacağını ya da berabere kalacağını tahmin etmiştim; bu yüzden Gana kazanmazsa kesinlikle berabere kalacağını biliyordum." dedi.

James Ghalida da çok iyi bir maç oynandığını belirterek, "Maçın 0-0 biteceğinden kesinlikle emindim. Çocuklar, gerçekten iyi iş çıkardılar. Bugün Gana bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Michael Kwasi Tan ise "İngiltere karşısında bir gol bekliyordum, ancak ilk yarıdan ikinci yarıya kadar olan süreci incelediğimizde, top sürekli bizim sahamızdaydı; bu yüzden savunmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Sonuçta istediğimiz en iyi sonuç da budur." açıklamasını yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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