Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jamie Leweling'i kızdıran Sane sorusu!

Alman Milli Takımı'nın formasını giyen Jamie Leweling, Leroy Sane sorusunun ardından çok sert tepki gösterdi.

calendar 24 Haziran 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Jamie Leweling'i kızdıran Sane sorusu!
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2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile boy gösteren Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin performansı, Alman basının bir kısmı tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcu Jamie Leweling'e Ekvador karşılaşması öncesinde yöneltilen Sane sorusu gerginliğe neden oldu. Soruya sert tepki veren Leweling, dakikalar içerisinde gazeteciden özür diledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jamie Leweling, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçı olan Ekvador karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Leroy Sane hakkındaki yorumu ve sorusu nedeniyle bir gazeteciye sert tepki gösterdi.

"EN KÖTÜ SORU!"

Gazeteci, Sane'nin kamuoyunda son dönemde eleştirel bir gözle değerlendirildiğini belirterek Leweling'e takım arkadaşı hakkındaki görüşünü sordu. Ayrıca olası bir ilk 11 rotasyonu hakkında da fikrini öğrenmek istedi. Leweling ise, "Bu, sorulan sorular arasında açık ara en kötü soruydu" yanıtını verdi. Basın mensuplarından gelen duyulabilir tepkilerin ardından Leweling konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, gerçekten öyle. Sanki şimdi onun hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü siz sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz.



"Bu bir şaka değil, ciddi söylüyorum. Sorunuza cevap verecek olursam; bence Almanya ya da Alman medyası, sürekli bir veya iki oyuncuyu hedef alıp onları kötü göstermeye çalışmamalı. Leroy Sane'nin bizim için oynuyor olmasından memnuniyet duymalıyız."

"Evet, o benim rakibim. Ama dört yıl önce ona hayranlıkla bakıyordum, bugün ise onunla aynı takımda forma rekabeti yaşıyorum. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyere imza attı ve ondan öğrenilecek çok şey var."

ÖZÜR DİLEDİ

Basın toplantısının sonunda Leweling, hedef aldığı gazeteciye karşı daha yumuşak bir tavır sergileyerek, "Az önce biraz fazla sert olduysam özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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