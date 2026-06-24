Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Vincenzo Montella'ya Şenol Güneş formülü

Türkiye Futbol Federasyonu, veda edilen Dünya Kupası sonrası Milli Takım yapısını tamamen değiştiriyor.

calendar 24 Haziran 2026 12:54
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Vincenzo Montella'ya Şenol Güneş formülü
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük bir hayal kırıklığıyla veda eden A Milli Takımımızın, 2028 Avrupa Şampiyonası hedefine nasıl bir yol haritasıyla ulaşacağı merak konusu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam edeceğini dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni bir yapılanma için startı verdi.

Ay-Yıldızlılar'ın idari yapısını güçlendirmek isteyen Hacıosmanoğlu, kurulacak yeni sistemde Şenol Güneş'e A Milli Takım'ı emanet etmeyi planlıyor.

TFF, Güneş - Montella formülüyle önümüzdeki turnuvada başarıyı yakalamanın hesaplarını yapıyor.



 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Jamie Leweling
Jamie Leweling'i kızdıran Sane sorusu!
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella'ya Şenol Güneş formülü
Gana
Gana'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor
Hacıosmanoğlu
Hacıosmanoğlu'ndan tepkilere el hareketi
Hacıosmanoğlu
Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: "Ben olduğum sürece..."
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
Sporx Anasayfasına Dön