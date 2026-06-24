Micah Nori, Blazers'ın yeni başantrenörü oldu

Portland Trail Blazers, Micah Nori'yi başantrenörlük görevine getirdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraflar arasında bir yıllık sözleşme imzalanırken, kontratta ikinci ve üçüncü sezonlar için takım opsiyonu bulunduğu belirtildi.
Nori, son beş sezondur Minnesota Timberwolves'ta başyardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
Deneyimli çalıştırıcı son yıllarda birçok takımın başantrenör adayları arasında yer almıştı.
Blazers, Chauncey Billups'ın geçen ekim ayında yaşadığı federal tutuklama sürecinin ardından yeni bir başantrenör arayışına girmişti. Sezonun geri kalan bölümünde geçici başantrenör olarak görev yapan Tiago Splitter ise bu yaz Chicago Bulls'un başantrenörü olmak üzere takımdan ayrılmıştı.
Portland, 2026 sezonunda Damian Lillard takasının ardından ilk kez playofflara kalmayı başarmıştı.
Görev için değerlendirilen diğer finalistler ise New York Knicks yardımcı antrenörü Chris Jent ile Boston Celtics yardımcı antrenörü Tyler Lashbrook olmuştu.
Nori, son beş sezondur Minnesota Timberwolves'ta başyardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
Deneyimli çalıştırıcı son yıllarda birçok takımın başantrenör adayları arasında yer almıştı.
Blazers, Chauncey Billups'ın geçen ekim ayında yaşadığı federal tutuklama sürecinin ardından yeni bir başantrenör arayışına girmişti. Sezonun geri kalan bölümünde geçici başantrenör olarak görev yapan Tiago Splitter ise bu yaz Chicago Bulls'un başantrenörü olmak üzere takımdan ayrılmıştı.
Portland, 2026 sezonunda Damian Lillard takasının ardından ilk kez playofflara kalmayı başarmıştı.
Görev için değerlendirilen diğer finalistler ise New York Knicks yardımcı antrenörü Chris Jent ile Boston Celtics yardımcı antrenörü Tyler Lashbrook olmuştu.