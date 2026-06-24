Fenerbahçe'de 3 isme 'satılamaz' notu!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, futbol yapılanmasında görev alan Oğuz Çetin'in hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin takımın mevcut durumu hakkında rapor talep ettiği Çetin'in, yaptığı değerlendirmelerin ardından hazırladığı dosyayı Başkan Aziz Yıldırım ve yönetime sunduğu iddia edildi.
3 İSİM İÇİN "SATILAMAZ" RAPORU
Oğuz Çetin, takımın kaptanı Milan Skriniar ile Marco Asensio ve Ederson'un yanına kırmızı kalemle "satılamaz" notu düştü.
Tecrübeli futbol adamının, yeni sezon kadro planlamasının bu üç yıldız üzerine kurulması gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.
DİĞER TEKLİFLERE BAKILACAK
Raporda, bu üç futbolcu dışında kadrodaki diğer isimler için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.
Yönetimin, teknik heyetin görüşleri doğrultusunda gerekli görülmesi halinde bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği kaydedildi.
DEV TEKLİFLER DIŞI DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin Skriniar, Asensio ve Ederson için olağanüstü teklifler gelmesi halinde durumu yeniden değerlendirebileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 40 milyon euronun üzerindeki teklifleri kulüp menfaatleri doğrultusunda masaya yatırabileceği öne sürüldü.
3 İSİM İÇİN "SATILAMAZ" RAPORU
Oğuz Çetin, takımın kaptanı Milan Skriniar ile Marco Asensio ve Ederson'un yanına kırmızı kalemle "satılamaz" notu düştü.
Tecrübeli futbol adamının, yeni sezon kadro planlamasının bu üç yıldız üzerine kurulması gerektiğini yönetime ilettiği belirtildi.
DİĞER TEKLİFLERE BAKILACAK
Raporda, bu üç futbolcu dışında kadrodaki diğer isimler için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.
Yönetimin, teknik heyetin görüşleri doğrultusunda gerekli görülmesi halinde bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği kaydedildi.
DEV TEKLİFLER DIŞI DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin Skriniar, Asensio ve Ederson için olağanüstü teklifler gelmesi halinde durumu yeniden değerlendirebileceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 40 milyon euronun üzerindeki teklifleri kulüp menfaatleri doğrultusunda masaya yatırabileceği öne sürüldü.