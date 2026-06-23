23 Haziran
Portekiz-Özbekistan
5-0
23 Haziran
İngiltere-Gana
23:00
24 Haziran
Panama-Hırvatistan
02:00
24 Haziran
Kolombiya-Kongo D. Cumhuriyeti
05:00
23 Haziran
FC Lahti-TPS
0-0
23 Haziran
KuPS Kuopio -Ilves
4-3
23 Haziran
VPS-Oulu
5-1
23 Haziran
FC Inter Turku-SJK
1-1
23 Haziran
FF Jaro-IF Gnistan
1-1
23 Haziran
IFK Mariehamn-HJK
0-4
24 Haziran
America MG-Criciuma
02:00

Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday: Zinedin Smajlovic

Fenerbahçe'nin, Sandefjord forması giyen 22 yaşındaki stoper Zinedin Smajlovic'i transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday: Zinedin Smajlovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

SMAJLOVIC LİSTEYE ALINDI

Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Norveç ekibi Sandefjord'da forma giyen Zinedin Smajlovic'i transfer listesine aldı.

YAKIN TAKİP

Sarı-lacivertli yönetimin, 22 yaşındaki İsveçli savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan genç stopere yalnızca Fenerbahçe'nin ilgi göstermediği ifade edildi. Haberde; Celtic, Olympiacos, Hull City, Rangers, Toulouse, Feyenoord ve Lyon'un da Smajlovic'i izleyen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sandefjord formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev yapan Zinedin Smajlovic, bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.