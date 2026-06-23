Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ile ayrılık

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Devon Hall ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Devon Hall, Fenerbahçe Beko'da birer defa Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer kez de Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"Devon Hall'a Teşekkürlerimizle!
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
Devon Hall, Fenerbahçe Beko'da birer defa Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer kez de Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"Devon Hall'a Teşekkürlerimizle!
2024-25 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır.
Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."