Osimhen: 'Türk Ligi'ni tanıtıyoruz'

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, takımın geleceği ve Türk futbolunun dünyadaki yeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz günlerde Galatasaray forması giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini dile getiren Victor Osimhen, gelecek sezon için de şimdiden bilenmiş durumda.
"BİZ EN İYİSİYİZ"
Sarı-kırmızılı kulübün hem Türkiye Ligi hem de Avrupa için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, bunu da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başardıklarıyla kanıtladıklarını dile getirdi. Osimhen özellikle gelecek sezon Avrupa'da daha da iddialı bir konuma geleceklerini iddia ederek şunları kaydetti:
"Türk Ligi'ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray'ı daha iyi temsil edeceğiz. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Takımımı, taraftarlarımı çok özledim. Dünyanın en iyi atmosferi bizim stadımızda. Gelip görebilirsiniz. Bunu herkes söylüyor."
"BİZ EN İYİSİYİZ"
Sarı-kırmızılı kulübün hem Türkiye Ligi hem de Avrupa için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını, bunu da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başardıklarıyla kanıtladıklarını dile getirdi. Osimhen özellikle gelecek sezon Avrupa'da daha da iddialı bir konuma geleceklerini iddia ederek şunları kaydetti:
"Türk Ligi'ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray'ı daha iyi temsil edeceğiz. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Takımımı, taraftarlarımı çok özledim. Dünyanın en iyi atmosferi bizim stadımızda. Gelip görebilirsiniz. Bunu herkes söylüyor."