Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Jeferson'un Partizan'a transferi konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ara döneminde kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için Sırbistan temsilcisi Partizan ile el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PARTIZAN'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Transferde forvet hattına Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Andre Henrique'yi katan Göztepe, Partizan'ın Jeferson için yaptığı teklifi kabul etti.
Brezilyalı oyuncunun da kişisel olarak görüştüğü Sırbistan ekibinin şartlarını kabul ettiği belirtildi.
GÖZTEPE'DE 16 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'ye Ponte Preta takımından gelen Jeferson, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 16 maça çıktı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Brezilyalı forvet, toplam 493 dakika sahada kaldı ve Göztepe'ye 2 gollük katkı sağladı.
HARCAMA LİMİTİ BELLİ OLDU
Göztepe'nin takım harcama limiti de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasının ardından sarı-kırmızılı kulübün takım harcama limiti 678 milyon 239 bin 611 TL olarak belirlendi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre hiçbir oyuncuya borcu bulunmayan ve FIFA'da dosyası olmayan Göztepe, geçen sezonun devre arasında harcama limitlerinden muaf tutulmuştu. Göztepe'nin bu sezonun devre arasında da harcama limitlerinden muaf tutulacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, genç ve gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna dahil ederek vitrine çıkardığı, geçen sezon iki transfer döneminde de kasasına 30 milyon eurodan fazla para koyduğu belirtildi.
Transferde forvet hattına Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Andre Henrique'yi katan Göztepe, Partizan'ın Jeferson için yaptığı teklifi kabul etti.
Brezilyalı oyuncunun da kişisel olarak görüştüğü Sırbistan ekibinin şartlarını kabul ettiği belirtildi.
GÖZTEPE'DE 16 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'ye Ponte Preta takımından gelen Jeferson, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 16 maça çıktı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Brezilyalı forvet, toplam 493 dakika sahada kaldı ve Göztepe'ye 2 gollük katkı sağladı.
HARCAMA LİMİTİ BELLİ OLDU
Göztepe'nin takım harcama limiti de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasının ardından sarı-kırmızılı kulübün takım harcama limiti 678 milyon 239 bin 611 TL olarak belirlendi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre hiçbir oyuncuya borcu bulunmayan ve FIFA'da dosyası olmayan Göztepe, geçen sezonun devre arasında harcama limitlerinden muaf tutulmuştu. Göztepe'nin bu sezonun devre arasında da harcama limitlerinden muaf tutulacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, genç ve gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna dahil ederek vitrine çıkardığı, geçen sezon iki transfer döneminde de kasasına 30 milyon eurodan fazla para koyduğu belirtildi.