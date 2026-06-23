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Fenerbahçe mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe yeni savunma oyuncusunda mutlu sona çok yakın. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Fransız stoper Malang Sarr'a imza parası içinde 8 milyon avro önerildi. Sarr ise senelik net 8 milyon avro istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:04
Haber: Türkiye
Fenerbahçe mutlu sona çok yakın
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Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Malang Sarr transferinde sona yaklaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki defans oyuncusuna imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon Euro önerildi.

Sarr ise imza parası hariç senelik ücret olarak 8 milyon Euro talep etti. İki taraf arasındaki pazarlıklar devam ederken orta yolun bulunması bekleniyor.

OLİMPİK MARSİLYA DA İSTİYOR

Savunmasını garantiye almak isteyen sarı lacivertlilerde plan yeni transferi 22 Temmiz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek.

Malang Sarr, Ligue 1'i PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens'in savunmadaki önemli sigortalarından biri olmuştu.

34 LİG MAÇININ 33'ÜNDE OYNADI

34 lig maçının 33'ünde forma giyen ve Marsilya'nın da istediği Fransız oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.

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