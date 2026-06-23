Fenerbahçe mutlu sona çok yakın

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Malang Sarr transferinde sona yaklaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lens ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki defans oyuncusuna imza parasıyla birlikte senelik 8 milyon Euro önerildi.
Sarr ise imza parası hariç senelik ücret olarak 8 milyon Euro talep etti. İki taraf arasındaki pazarlıklar devam ederken orta yolun bulunması bekleniyor.
OLİMPİK MARSİLYA DA İSTİYOR
Savunmasını garantiye almak isteyen sarı lacivertlilerde plan yeni transferi 22 Temmiz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek.
Malang Sarr, Ligue 1'i PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens'in savunmadaki önemli sigortalarından biri olmuştu.
34 LİG MAÇININ 33'ÜNDE OYNADI
34 lig maçının 33'ünde forma giyen ve Marsilya'nın da istediği Fransız oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.
Sarr ise imza parası hariç senelik ücret olarak 8 milyon Euro talep etti. İki taraf arasındaki pazarlıklar devam ederken orta yolun bulunması bekleniyor.
OLİMPİK MARSİLYA DA İSTİYOR
Savunmasını garantiye almak isteyen sarı lacivertlilerde plan yeni transferi 22 Temmiz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek.
Malang Sarr, Ligue 1'i PSG'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lens'in savunmadaki önemli sigortalarından biri olmuştu.
34 LİG MAÇININ 33'ÜNDE OYNADI
34 lig maçının 33'ünde forma giyen ve Marsilya'nın da istediği Fransız oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.