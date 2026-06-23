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Bülent Korkmaz, Antalyaspor yolunda!

Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen Antalyaspor'da yeni teknik direktörün Bülent Korkmaz olması bekleniyor. Son olarak Esenler Erokspor'u çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamla sözlü anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 10:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:11
Bülent Korkmaz, Antalyaspor yolunda!
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Antalyaspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ismi öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezon Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen kırmızı-beyazlı ekip, yeniden Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları ve kadro planlamasına hız verilirken, teknik direktör konusunda da karar aşamasına gelindi.

BÜLENT KORKMAZ İLE SÖZLÜ ANLAŞMA

Antalya Gündem gazetesinin haberine göre Antalyaspor, son olarak 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u çalıştıran Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile sözlü anlaşmaya vardı.

57 yaşındaki teknik adamın, Sami Uğurlu'nun sözleşmesinin resmi olarak sona ereceği 30 Haziran'dan sonra Antalyaspor'a imza atacağı öne sürüldü.



ANTALYASPOR'A YABANCI DEĞİL

Bülent Korkmaz, daha önce 2018-2019 sezonunda da Antalyaspor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam, o dönemde Akdeniz ekibini Süper Lig'de çalıştırmıştı.

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