Bülent Korkmaz, Antalyaspor yolunda!

Antalyaspor'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ismi öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geride kalan sezon Süper Lig'e veda ederek 1. Lig'e düşen kırmızı-beyazlı ekip, yeniden Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları ve kadro planlamasına hız verilirken, teknik direktör konusunda da karar aşamasına gelindi.
BÜLENT KORKMAZ İLE SÖZLÜ ANLAŞMA
Antalya Gündem gazetesinin haberine göre Antalyaspor, son olarak 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u çalıştıran Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile sözlü anlaşmaya vardı.
57 yaşındaki teknik adamın, Sami Uğurlu'nun sözleşmesinin resmi olarak sona ereceği 30 Haziran'dan sonra Antalyaspor'a imza atacağı öne sürüldü.
ANTALYASPOR'A YABANCI DEĞİL
Bülent Korkmaz, daha önce 2018-2019 sezonunda da Antalyaspor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam, o dönemde Akdeniz ekibini Süper Lig'de çalıştırmıştı.
BÜLENT KORKMAZ İLE SÖZLÜ ANLAŞMA
Antalya Gündem gazetesinin haberine göre Antalyaspor, son olarak 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u çalıştıran Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile sözlü anlaşmaya vardı.
57 yaşındaki teknik adamın, Sami Uğurlu'nun sözleşmesinin resmi olarak sona ereceği 30 Haziran'dan sonra Antalyaspor'a imza atacağı öne sürüldü.
ANTALYASPOR'A YABANCI DEĞİL
Bülent Korkmaz, daha önce 2018-2019 sezonunda da Antalyaspor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam, o dönemde Akdeniz ekibini Süper Lig'de çalıştırmıştı.