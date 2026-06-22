Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer aldı.En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.
Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
|Takımlar
|Harcama limiti (TL)
|Galatasaray
|9.006.596.835
|Fenerbahçe
|6.330.032.702
|Beşiktaş
|4.123.397.974
|Trabzonspor
|2.530.783.285
|Çaykur Rizespor
|1.817.301.750
|Samsunspor
|1.124.529.320
|Konyaspor
|1.101.846.407
|Başakşehir
|1.099.918.616
|Kocaelispor
|953.682.308
|Erzurumspor FK
|893.261.956
|Amedspor
|893.261.956
|Çorum FK
|893.261.956
|Gaziantep FK
|817.925.936
|Gençlerbirliği
|805.716.149
|Eyüpspor
|801.174.603
|Göztepe
|678.239.611
|Kasımpaşa
|647.958.968
|Alanyaspor
|571.608.883