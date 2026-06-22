Anthony Davis, Wizards'ın projesinin bir parçası olmak istiyor

Yıldız oyuncu Anthony Davis'in, son dönemde hakkında çıkan ayrılık söylentilerine rağmen Washington Wizards'ın gelecekteki planlarının bir parçası olmak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wizards Başkanı Michael Winger, yıldız uzunla yaptığı görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ve Davis'in organizasyonun hedeflerine inandığını söyledi.
Winger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Anthony Davis ile yaptığım görüşmeler son derece keyifli geçiyor. Kendisi tam anlamıyla profesyonellerin profesyoneli. Bu ligde kim olduğunu biliyor, ligin gittiği yönü anlıyor ve organizasyon olarak ne yapmaya çalıştığımızın farkında."
"Davis bana, inşa etmeye çalıştığımız yapının bir parçası olmaya yönelik güçlü bir isteği olduğunu açıkça ifade etti. O da bizim gibi çok iyi bir takımda yer almak ve büyük hedefler için mücadele etmek istiyor. Bizim amacımız da tam olarak bu. Anthony'nin bu süreçte bizimle olmasından dolayı çok mutluyum."
Washington, Davis'i geçtiğimiz sezonun takas döneminin son günlerinde Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı.
Ancak deneyimli uzun, çeşitli sakatlıklarından tamamen kurtulabilmesi için sezonun geri kalanında Wizards formasıyla maça çıkmamıştı.
Davis'in bu sezon için 58.4 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. 10 kez All-Star seçilen yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 62.7 milyon dolar değerinde oyuncu opsiyonu da yer alıyor.
Wizards yönetimi, Davis'in Trae Young ve takımın genç çekirdeğiyle birlikte oynayarak organizasyonu yeniden playoff yarışına taşıyabileceğine inanıyor. Bu planın önemli parçalarından biri de takımın 2026 NBA Draftı'nda elde ettiği 1 numaralı seçim hakkı olacak.
Winger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Anthony Davis ile yaptığım görüşmeler son derece keyifli geçiyor. Kendisi tam anlamıyla profesyonellerin profesyoneli. Bu ligde kim olduğunu biliyor, ligin gittiği yönü anlıyor ve organizasyon olarak ne yapmaya çalıştığımızın farkında."
"Davis bana, inşa etmeye çalıştığımız yapının bir parçası olmaya yönelik güçlü bir isteği olduğunu açıkça ifade etti. O da bizim gibi çok iyi bir takımda yer almak ve büyük hedefler için mücadele etmek istiyor. Bizim amacımız da tam olarak bu. Anthony'nin bu süreçte bizimle olmasından dolayı çok mutluyum."
Washington, Davis'i geçtiğimiz sezonun takas döneminin son günlerinde Dallas Mavericks'ten kadrosuna katmıştı.
Ancak deneyimli uzun, çeşitli sakatlıklarından tamamen kurtulabilmesi için sezonun geri kalanında Wizards formasıyla maça çıkmamıştı.
Davis'in bu sezon için 58.4 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor. 10 kez All-Star seçilen yıldız oyuncunun ayrıca 2027-28 sezonu için 62.7 milyon dolar değerinde oyuncu opsiyonu da yer alıyor.
Wizards yönetimi, Davis'in Trae Young ve takımın genç çekirdeğiyle birlikte oynayarak organizasyonu yeniden playoff yarışına taşıyabileceğine inanıyor. Bu planın önemli parçalarından biri de takımın 2026 NBA Draftı'nda elde ettiği 1 numaralı seçim hakkı olacak.