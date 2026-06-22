Obradovic'in imza töreninde büyük coşku

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Zeljko Obradovic için imza töreni düzenlendi. Telekom Center'da gerçekleştirilen törene Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Sırp başantrenör ve binlerce taraftar katıldı.
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1999-2012 yıllarında görev yaptığı Panathinaikos'a 14 yıl sonra dönen Zeljko Obradovic, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
66 yaşındaki çalıştırıcı, törenden önce kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı.
"PANATHINAIKOS'TA BU MOTİVASYONU BULMAK KOLAY OLDU"
Üç yıllık sözleşmeye imza atan Obradovic, Panathinaikos'ta yeniden çalışma imkanı bulduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür etti.
Sırp başantrenör, "Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi gayet iyi anladık. Giannakopoulos ailesiyle, buradaki insanlarla ve beni müthiş bir şekilde karşılayan bu taraftarlarla bağımı hiçbir zaman koparmadım. Motivasyon, herkesin hayatındaki anahtar kelimedir. Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İçimde başantrenörlük yapmayı sürdürmek için bir tutku var. Panathinaikos'ta bu motivasyonu bulmak benim için kolay oldu." ifadelerini kullandı.
"GEÇMİŞ GÜZEL AMA GELECEKTE YAŞAMAK ZORUNDASINIZ"
Son olarak görev yaptığı Partizan'da mutlu olduğunu ancak Kasım 2025'te zor bir karar vererek ayrıldığını belirten Obradovic, "Partizan'dan ayrıldıktan sonra menajerime sezon bitene ve hazır olana kadar hiçbir teklif duymak istemediğimi söyledim. İlk kez 20 gün önce Luigi Datome'nin daveti üzerine çocuklar için düzenlenen basketbol kampı dolayısıyla sahaya çıktım. Bu, benim için özel bir an oldu. Sahadayken hissettiğim duygu, beni ileri taşıyan bir şey. İşte o an dünyadaki en mutlu insan benim. Geçmiş güzel ama şimdiki zamanda ve gelecekte yaşamak zorundasınız." diye konuştu.
"BU KULÜP ÇOK BÜYÜK"
Mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Obradovic, "Avrupa'daki herkes Panathinaikos'un ne anlama geldiğini bilir. Her zaman rakiplere saygı duyacağım. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Oyuncuların Panathinaikos için oynamanın anlamını bilmeleri lazım. Kenetlenmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu kulüp çok büyük ve beklentiler de çok yüksek. Bunun farkındayım." şeklinde görüş belirtti.
GIANNAKOPOULOS: TARİHİ BİR GÜNDEN DAHA FAZLASI
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kulüp tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.
Giannakopoulos, "Bu, Panathinaikos için tarihi bir günden daha fazlası. Taraftarların sevinci, Avrupa Ligi'ni kazanmaktan bile daha büyük. Bu, uzun yıllardır yaşanan en önemli gün." değerlendirmesinde bulundu.
PANATHINAIKOS'TA BÜYÜK BAŞARILAR
Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü olan Zeljko Obradovic, kariyerinde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.
Obradovic, Panathinaikos ile 5 Avrupa Ligi, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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1999-2012 yıllarında görev yaptığı Panathinaikos'a 14 yıl sonra dönen Zeljko Obradovic, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
66 yaşındaki çalıştırıcı, törenden önce kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı.
"PANATHINAIKOS'TA BU MOTİVASYONU BULMAK KOLAY OLDU"
Üç yıllık sözleşmeye imza atan Obradovic, Panathinaikos'ta yeniden çalışma imkanı bulduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür etti.
Sırp başantrenör, "Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi gayet iyi anladık. Giannakopoulos ailesiyle, buradaki insanlarla ve beni müthiş bir şekilde karşılayan bu taraftarlarla bağımı hiçbir zaman koparmadım. Motivasyon, herkesin hayatındaki anahtar kelimedir. Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İçimde başantrenörlük yapmayı sürdürmek için bir tutku var. Panathinaikos'ta bu motivasyonu bulmak benim için kolay oldu." ifadelerini kullandı.
"GEÇMİŞ GÜZEL AMA GELECEKTE YAŞAMAK ZORUNDASINIZ"
Son olarak görev yaptığı Partizan'da mutlu olduğunu ancak Kasım 2025'te zor bir karar vererek ayrıldığını belirten Obradovic, "Partizan'dan ayrıldıktan sonra menajerime sezon bitene ve hazır olana kadar hiçbir teklif duymak istemediğimi söyledim. İlk kez 20 gün önce Luigi Datome'nin daveti üzerine çocuklar için düzenlenen basketbol kampı dolayısıyla sahaya çıktım. Bu, benim için özel bir an oldu. Sahadayken hissettiğim duygu, beni ileri taşıyan bir şey. İşte o an dünyadaki en mutlu insan benim. Geçmiş güzel ama şimdiki zamanda ve gelecekte yaşamak zorundasınız." diye konuştu.
"BU KULÜP ÇOK BÜYÜK"
Mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Obradovic, "Avrupa'daki herkes Panathinaikos'un ne anlama geldiğini bilir. Her zaman rakiplere saygı duyacağım. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Oyuncuların Panathinaikos için oynamanın anlamını bilmeleri lazım. Kenetlenmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu kulüp çok büyük ve beklentiler de çok yüksek. Bunun farkındayım." şeklinde görüş belirtti.
GIANNAKOPOULOS: TARİHİ BİR GÜNDEN DAHA FAZLASI
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kulüp tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.
Giannakopoulos, "Bu, Panathinaikos için tarihi bir günden daha fazlası. Taraftarların sevinci, Avrupa Ligi'ni kazanmaktan bile daha büyük. Bu, uzun yıllardır yaşanan en önemli gün." değerlendirmesinde bulundu.
PANATHINAIKOS'TA BÜYÜK BAŞARILAR
Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü olan Zeljko Obradovic, kariyerinde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.
Obradovic, Panathinaikos ile 5 Avrupa Ligi, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.