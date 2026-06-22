Obradovic'in imza töreninde büyük coşku

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14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

"PANATHINAIKOS'TA BU MOTİVASYONU BULMAK KOLAY OLDU"

"GEÇMİŞ GÜZEL AMA GELECEKTE YAŞAMAK ZORUNDASINIZ"

"BU KULÜP ÇOK BÜYÜK"

GIANNAKOPOULOS: TARİHİ BİR GÜNDEN DAHA FAZLASI

PANATHINAIKOS'TA BÜYÜK BAŞARILAR

Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Zeljko Obradovic için imza töreni düzenlendi. Telekom Center'da gerçekleştirilen törene Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Sırp başantrenör ve binlerce taraftar katıldı.1999-2012 yıllarında görev yaptığı Panathinaikos'a 14 yıl sonra dönen Zeljko Obradovic, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.66 yaşındaki çalıştırıcı, törenden önce kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı.Üç yıllık sözleşmeye imza atan Obradovic, Panathinaikos'ta yeniden çalışma imkanı bulduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür etti.Sırp başantrenör,ifadelerini kullandı.Son olarak görev yaptığı Partizan'da mutlu olduğunu ancak Kasım 2025'te zor bir karar vererek ayrıldığını belirten Obradovic,diye konuştu.Mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini vurgulayan Obradovic,şeklinde görüş belirtti.Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kulüp tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.Giannakopoulos,değerlendirmesinde bulundu.Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü olan Zeljko Obradovic, kariyerinde 9 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.Obradovic, Panathinaikos ile 5 Avrupa Ligi, 11 Yunanistan Ligi ve 7 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.