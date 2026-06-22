Manchester City'de Maresca için 20 milyon euroluk anlaşma!

İtalyan teknik adam Enzo Maresca, Manchester City'nin yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Di Marzio'nun haberine göre, Manchester City ile Chelsea arasında Maresca'nın sözleşmesinin feshi konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Taraflar arasındaki anlaşmanın yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki saatlerde Manchester'a giderek kendisini 3 yıllığına Manchester City'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki saatlerde Manchester'a giderek kendisini 3 yıllığına Manchester City'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.