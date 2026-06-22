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Manchester City'de Maresca için 20 milyon euroluk anlaşma!

İtalyan teknik adam Enzo Maresca, Manchester City'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Chelsea ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Maresca'nın, önümüzdeki saatlerde Manchester'a giderek kendisini 3 yıllığına City'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Maresca için 20 milyon euroluk anlaşma!
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İtalyan teknik adam Enzo Maresca, Manchester City'nin yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Di Marzio'nun haberine göre, Manchester City ile Chelsea arasında Maresca'nın sözleşmesinin feshi konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Taraflar arasındaki anlaşmanın yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan çalıştırıcının önümüzdeki saatlerde Manchester'a giderek kendisini 3 yıllığına Manchester City'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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