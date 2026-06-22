FIGC başkanı Giovanni Malago oldu

İtalya Futbol Federasyonu'nda yeni başkan Giovanni Malago oldu. İtalya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yaşadığı başarısızlığın ardından istifa eden Gabriele Gravina'nın yerine gelecek ismi belirlemek için Roma'da olağanüstü seçimli genel kurul düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MALAGO OYLARIN YÜZDE 68,5'İNİ ALDI
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin 2013-2025 yılları arasında başkanlığını yapan Giovanni Malago ile 2007-2014 döneminde FIGC başkanlığı yapan Giancarlo Abete seçimde yarıştı.
Genel kurulda oyların yüzde 68,5'ini alan 67 yaşındaki Malago, İtalya Futbol Federasyonunun yeni başkanı seçildi.
"İTALYA'YI BÜYÜK YAPMAK"
Giovanni Malago, seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunu eski başarılı günlerine döndürmek için çalışacağı sözünü verdi.
Malago, kendisine verilen sorumluluk dolayısıyla heyecanlı olduğunu belirterek, "Her zaman tek bir hedefim oldu: İtalya'yı büyük yapmak." dedi.
CONI başkanlığı döneminde özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya Olimpik Takımı'nın en yüksek sayıda madalya kazandığını ve 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde rolü olduğunu hatırlatan Malago, "Sanırım beni destekleyenler, başardığım şeyin İtalyan Futbol Federasyonu ile tekrarlanabileceğine inanıyorlar." diye konuştu.
UEFA'DAN EURO 2032 HATIRLATMASI
İtalyan ANSA ajansının haberine göre genel kurula katılan UEFA Başkan Yardımcısı Armand Duka, İtalya'nın Türkiye ile birlikte düzenleyeceği EURO 2032'ye dikkat çekti.
Duka, "EURO 2032 ile İtalya, dünyanın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Devlet kurumlarına sesleniyorum; gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakmak ve unutulmaz bir turnuva düzenlemek için altyapıya yatırım yapmanın tam zamanı. İtalyan futbolunun bu zorluğun üstesinden başarıyla geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İTALYA 2026 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ
"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e penaltı atışlarında elendi.
Bu sonuçla İtalya, ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası finallerine katılamadı.
İtalya, 2018 ve 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na da gidemedi. Bu sürecin ardından İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve ekibi ile FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa etti.
İtalya, daha önce 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında olmak üzere 4 kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin 2013-2025 yılları arasında başkanlığını yapan Giovanni Malago ile 2007-2014 döneminde FIGC başkanlığı yapan Giancarlo Abete seçimde yarıştı.
Genel kurulda oyların yüzde 68,5'ini alan 67 yaşındaki Malago, İtalya Futbol Federasyonunun yeni başkanı seçildi.
"İTALYA'YI BÜYÜK YAPMAK"
Giovanni Malago, seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunu eski başarılı günlerine döndürmek için çalışacağı sözünü verdi.
Malago, kendisine verilen sorumluluk dolayısıyla heyecanlı olduğunu belirterek, "Her zaman tek bir hedefim oldu: İtalya'yı büyük yapmak." dedi.
CONI başkanlığı döneminde özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda İtalya Olimpik Takımı'nın en yüksek sayıda madalya kazandığını ve 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın düzenlenmesinde rolü olduğunu hatırlatan Malago, "Sanırım beni destekleyenler, başardığım şeyin İtalyan Futbol Federasyonu ile tekrarlanabileceğine inanıyorlar." diye konuştu.
UEFA'DAN EURO 2032 HATIRLATMASI
İtalyan ANSA ajansının haberine göre genel kurula katılan UEFA Başkan Yardımcısı Armand Duka, İtalya'nın Türkiye ile birlikte düzenleyeceği EURO 2032'ye dikkat çekti.
Duka, "EURO 2032 ile İtalya, dünyanın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Devlet kurumlarına sesleniyorum; gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakmak ve unutulmaz bir turnuva düzenlemek için altyapıya yatırım yapmanın tam zamanı. İtalyan futbolunun bu zorluğun üstesinden başarıyla geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İTALYA 2026 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ
"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e penaltı atışlarında elendi.
Bu sonuçla İtalya, ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası finallerine katılamadı.
İtalya, 2018 ve 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'na da gidemedi. Bu sürecin ardından İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve ekibi ile FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa etti.
İtalya, daha önce 1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında olmak üzere 4 kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı.