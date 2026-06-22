Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic gelişmesi

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bosnalı orta saha oyuncusu, Hull City'deki kiralık döneminin ardından siyah-beyazlılara geri dönecek.
Beşiktaş, kiralıktan dönecek birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, kiralıktan dönecek oyuncular arasından Semih Kılıçsoy'a şans tanıyacak. Genç oyuncunun, yeni sezonda Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.
ITALIANO GÖRMEK İSTİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, Italiano, kiralıktan dönecek oyuncular arasından Hadziahmetovic'i de sezon öncesi kampta denemek ve görmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin, kamptan sonra netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Amir Hadziahmetovic'in, Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Kiralık gittiği Hull City'de Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hadziahmetovic, İngiliz ekibinde 39 maçta 3 asist yaptı.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Amir Hadziahmetovic, mayıs ayında verdiği röportajda geleceği ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğimi düşünmüyorum. Futbolda her şey olabilir. Türkiye'de olabilirim, İngiltere'de olabilirim, burada olabilirim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden ne olacağını sezon sonunda göreceğiz ama burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım başarılı oluruz, sonrasına bakacağız." demişti.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bosnalı orta saha oyuncusu, Hull City'deki kiralık döneminin ardından siyah-beyazlılara geri dönecek.
Beşiktaş, kiralıktan dönecek birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, kiralıktan dönecek oyuncular arasından Semih Kılıçsoy'a şans tanıyacak. Genç oyuncunun, yeni sezonda Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.
ITALIANO GÖRMEK İSTİYOR
A Spor'da yer alan habere göre, Italiano, kiralıktan dönecek oyuncular arasından Hadziahmetovic'i de sezon öncesi kampta denemek ve görmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin, kamptan sonra netlik kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Amir Hadziahmetovic'in, Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Kiralık gittiği Hull City'de Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hadziahmetovic, İngiliz ekibinde 39 maçta 3 asist yaptı.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Amir Hadziahmetovic, mayıs ayında verdiği röportajda geleceği ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğimi düşünmüyorum. Futbolda her şey olabilir. Türkiye'de olabilirim, İngiltere'de olabilirim, burada olabilirim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden ne olacağını sezon sonunda göreceğiz ama burada sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Umarım başarılı oluruz, sonrasına bakacağız." demişti.