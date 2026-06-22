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Grimaldo, Atletico Madrid'e gidiyor

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen forması giyen ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gündemine gelen Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Grimaldo, Atletico Madrid'e gidiyor
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Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'den 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo'nun transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ATLETICO SÖZ KESTİ

Atletico Madrid, Grimaldo ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 3+1 yıllık sözleşme için söz kesti.

Grimaldo ile anlaşan Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ile görüşmelerde de son aşamaya geldi.

20 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen, deneyimli futbolcunun transferi için bonuslar dahil 20 milyon euro bonservisle anlaşmaya hazırlanıyor.

Grimaldo'nun yeni takımının kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Alejandro Grimaldo, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Grimaldo, 14 gol attı ve 12 asist yaptı.

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