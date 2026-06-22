Grimaldo, Atletico Madrid'e gidiyor

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'den 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo'nun transferi için geri sayıma geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ATLETICO SÖZ KESTİ
Atletico Madrid, Grimaldo ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 3+1 yıllık sözleşme için söz kesti.
Grimaldo ile anlaşan Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ile görüşmelerde de son aşamaya geldi.
20 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen, deneyimli futbolcunun transferi için bonuslar dahil 20 milyon euro bonservisle anlaşmaya hazırlanıyor.
Grimaldo'nun yeni takımının kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ
Alejandro Grimaldo, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Grimaldo, 14 gol attı ve 12 asist yaptı.
Atletico Madrid, Grimaldo ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile 3+1 yıllık sözleşme için söz kesti.
Grimaldo ile anlaşan Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ile görüşmelerde de son aşamaya geldi.
20 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Matteo Moretto'nun haberine göre, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen, deneyimli futbolcunun transferi için bonuslar dahil 20 milyon euro bonservisle anlaşmaya hazırlanıyor.
Grimaldo'nun yeni takımının kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ
Alejandro Grimaldo, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Grimaldo, 14 gol attı ve 12 asist yaptı.