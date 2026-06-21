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Albert Riera'dan Bundesliga tepkisi!

Geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 107 gün görev yapan Albert Riera, Bundesliga'nın seviyesinin kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 22:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Albert Riera'dan Bundesliga tepkisi!
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Eintracht Frankfurt'un eski teknik direktörü Albert Riera, Bundesliga'daki deneyimine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 107 gün görevde kalan Riera, Bundesliga'nın seviyesinin kendisi için hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İspanyol teknik adam, "Bundesliga'nın seviyesi hayal kırıklığı yarattı. Bayern Münih, elbette bir üst klasman. Borussia Dortmund da bütçesine göre oldukça iyi performans sergiliyor. Stuttgart gibi sürprizler var ancak geri kalanı benim için hayal kırıklığı." sözlerini sarf etti.

 "HEPSİ AYNI OYUNU OYNUYOR"

Bundesliga'da özellikle alt sıralardaki takımların aynı oyunu oynadığını dile getiren 44 yaşındaki teknik adam, "Sıralamanın alt üçte birindeki takımların hepsi tam olarak aynı şekilde oynuyor. Onları analiz ettiğinizde, her hafta aynı rakibe karşı oynuyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

"FRANKFURT İLE MÜCADELE EDERLER"

Eintracht Frankfurt'tan önceki kulübü Celje üzerinden örnek veren Albert Riera, "Celje, Frankfurt'la oynasa, başa baş mücadele edebilir. Frankfurt'tan daha iyi olduklarını söylemiyorum ama rekabet edebilirler. Aradaki fark, dışarıdan göründüğünden daha az." diye konuştu.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Geleceğine dair mesaj da veren Riera, Avrupa kupalarında oynayan bir takımda görev almak istediğini dile getirdi. Genç teknik adam, "Şu ana kadar birkaç telefon aldım ancak kabul etmedim. Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorum; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi..." dedi.

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