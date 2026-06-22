Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertli kulüpte bir seneliğine başkanlığa seçilen Yıldırım'ın, Samandıra'da eski düzenin yeniden sağlanması için önemli bir adım attığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAMANDIRA'DA KALACAK
Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki tesislerde bulunan başkanlık odasının dışında kendisine özel bir oda daha yaptırdığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanının zaman zaman burada kalacağı, teknik ekibin ve futbolcuların yanında olarak sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği bildirildi.
Oyuncuların sadece sahaya odaklanması gerektiğini düşünen Yıldırım'ın, yöneticilerden de Samandıra'ya gelerek futbolcuların yanında olmalarını istediği aktarıldı.
TOPUK YAYLASI'NDA İNCELEME
Aziz Yıldırım'ın, takımın 24-30 Haziran tarihleri arasında kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde de incelemelerde bulunduğu ifade edildi.
20 yıllık başkanlık döneminde bu tesisi kulübe kazandıran Yıldırım'ın, tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtildi. Yıldırım'ın yakın çevresine, "Ben size burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu kaydedildi.
BAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerekli bakımın yapılması için çalışma başlatıldı.
Teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalarda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemeler yapılırken, masaj, fizyoterapi ve sağlık odalarının da detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki tesislerde bulunan başkanlık odasının dışında kendisine özel bir oda daha yaptırdığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanının zaman zaman burada kalacağı, teknik ekibin ve futbolcuların yanında olarak sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği bildirildi.
Oyuncuların sadece sahaya odaklanması gerektiğini düşünen Yıldırım'ın, yöneticilerden de Samandıra'ya gelerek futbolcuların yanında olmalarını istediği aktarıldı.
TOPUK YAYLASI'NDA İNCELEME
Aziz Yıldırım'ın, takımın 24-30 Haziran tarihleri arasında kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde de incelemelerde bulunduğu ifade edildi.
20 yıllık başkanlık döneminde bu tesisi kulübe kazandıran Yıldırım'ın, tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtildi. Yıldırım'ın yakın çevresine, "Ben size burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu kaydedildi.
BAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerekli bakımın yapılması için çalışma başlatıldı.
Teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalarda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemeler yapılırken, masaj, fizyoterapi ve sağlık odalarının da detaylı şekilde incelendiği belirtildi.