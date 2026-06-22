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Aziz Yıldırım, Samandıra için harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki sorunları çözmek için tesislerde kendisine özel bir oda yaptırdığı belirtildi. Yıldırım'ın, takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde de incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 11:00
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Aziz Yıldırım, Samandıra için harekete geçti
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı-lacivertli kulüpte bir seneliğine başkanlığa seçilen Yıldırım'ın, Samandıra'da eski düzenin yeniden sağlanması için önemli bir adım attığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAMANDIRA'DA KALACAK

Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki tesislerde bulunan başkanlık odasının dışında kendisine özel bir oda daha yaptırdığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanının zaman zaman burada kalacağı, teknik ekibin ve futbolcuların yanında olarak sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak istediği bildirildi.

Oyuncuların sadece sahaya odaklanması gerektiğini düşünen Yıldırım'ın, yöneticilerden de Samandıra'ya gelerek futbolcuların yanında olmalarını istediği aktarıldı.



TOPUK YAYLASI'NDA İNCELEME

Aziz Yıldırım'ın, takımın 24-30 Haziran tarihleri arasında kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'nde de incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

20 yıllık başkanlık döneminde bu tesisi kulübe kazandıran Yıldırım'ın, tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtildi. Yıldırım'ın yakın çevresine, "Ben size burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu kaydedildi.

BAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerekli bakımın yapılması için çalışma başlatıldı.

Teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalarda ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemeler yapılırken, masaj, fizyoterapi ve sağlık odalarının da detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

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