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Göztepe'den viking hamlesi: Besfort Zeneli

Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda orta saha transferi için Belçika pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Union Saint-Gilloise forması giyen İsveçli orta saha oyuncusu Besfort Zeneli'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 12:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den viking hamlesi: Besfort Zeneli
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İki sezondur ıskaladığı Avrupa hedefini yeni dönemde tutturmak isteyen Göztepe, orta saha takviyesi için rotasını Belçika'ya kırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Union Saint-Gilloise forması giyen 23 yaşındaki İsveçli ofansif orta saha oyuncusu Besfort Zeneli'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Şu an İsveç Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda olan ve son oynanan Hollanda karşılaşmasında ikinci yarıda süre alan Zeneli'yi Göz-Göz kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

6 milyon Euro bonservis bedeli olan 23 yaşındaki futbolcunun kulübünde çok fazla süre alamadığı için mutsuz olduğu ve yeni tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Oyuncu ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. 21 Kasım 2002 doğumlu Zeneli, 1.87 metre boyunda, sağ ayaklı bir merkez orta saha oyuncusu.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyerine İsveç'in IF Elfsborg altyapısında başlayan futbolcu, 2022-2025 yılları arasında A takımla 68 lig maçına çıkıp 4 gol kaydetti.

Ocak 2026'da Elfsborg'tan Union Saint-Gilloise'ya yaklaşık 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve takımıyla 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Belçika Pro League'de Union Saint- Gilloise ile 15 maçta forma giyen Zeneli, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi ve takımının şampiyonluk mücadelesinde katkı sağladı.

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