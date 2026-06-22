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'Eve dönüş'ün sırrı: Avrupa tarihine geçen kontrat

Panathinaikos, kulüp tarihinin en başarılı ismi Zeljko Obradovic'e Avrupa tarihinin en büyük maaşını ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:18
'Eve dönüş'ün sırrı: Avrupa tarihine geçen kontrat
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Zeljko Obradovic, 2029 yazına kadar rekor maaşla Panathinaikos'un başında olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Taraflar arasındaki anlaşmanın toplam değerinin 12 milyon euroya ulaştığı ve Avrupa basketbolu için emsal görülmemiş bir sözleşme niteliği taşıdığı ifade edildi.

EFSANE İSİM YUVASINA DÖNDÜ

Obradovic, Panathinaikos'ta 1999 ile 2012 yılları arasında görev yapmış ve bu dönemde kulübü Avrupa'nın en güçlü basketbol markalarından biri haline getirmişti. Yıllar sonra gelen bu dönüş, Atina ekibinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yeşil-beyazlılar, Ergin Ataman yönetimindeki üçüncü sezonda yalnızca Yunanistan Kupası'nı kazanabilmiş, EuroLeague ve lig hedeflerinde ise beklentilerin gerisinde kalmıştı. Sezonun ardından yaşanan bu gelişme, Panathinaikos'un yeniden zirveye oynama planının en güçlü adımı oldu.

PARTIZAN'DAN SONRA YENİ SAYFA

Tecrübeli başantrenör, geçtiğimiz kasım ayında Partizan'daki görevinden ayrılmıştı. Kariyerinde uzun yıllar istikrarıyla öne çıkan Obradovic'in bu ayrılığı, basketbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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