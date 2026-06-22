'Eve dönüş'ün sırrı: Avrupa tarihine geçen kontrat

Zeljko Obradovic, 2029 yazına kadar rekor maaşla Panathinaikos'un başında olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraflar arasındaki anlaşmanın toplam değerinin 12 milyon euroya ulaştığı ve Avrupa basketbolu için emsal görülmemiş bir sözleşme niteliği taşıdığı ifade edildi.
EFSANE İSİM YUVASINA DÖNDÜ
Obradovic, Panathinaikos'ta 1999 ile 2012 yılları arasında görev yapmış ve bu dönemde kulübü Avrupa'nın en güçlü basketbol markalarından biri haline getirmişti. Yıllar sonra gelen bu dönüş, Atina ekibinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Yeşil-beyazlılar, Ergin Ataman yönetimindeki üçüncü sezonda yalnızca Yunanistan Kupası'nı kazanabilmiş, EuroLeague ve lig hedeflerinde ise beklentilerin gerisinde kalmıştı. Sezonun ardından yaşanan bu gelişme, Panathinaikos'un yeniden zirveye oynama planının en güçlü adımı oldu.
PARTIZAN'DAN SONRA YENİ SAYFA
Tecrübeli başantrenör, geçtiğimiz kasım ayında Partizan'daki görevinden ayrılmıştı. Kariyerinde uzun yıllar istikrarıyla öne çıkan Obradovic'in bu ayrılığı, basketbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
EFSANE İSİM YUVASINA DÖNDÜ
Obradovic, Panathinaikos'ta 1999 ile 2012 yılları arasında görev yapmış ve bu dönemde kulübü Avrupa'nın en güçlü basketbol markalarından biri haline getirmişti. Yıllar sonra gelen bu dönüş, Atina ekibinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Yeşil-beyazlılar, Ergin Ataman yönetimindeki üçüncü sezonda yalnızca Yunanistan Kupası'nı kazanabilmiş, EuroLeague ve lig hedeflerinde ise beklentilerin gerisinde kalmıştı. Sezonun ardından yaşanan bu gelişme, Panathinaikos'un yeniden zirveye oynama planının en güçlü adımı oldu.
PARTIZAN'DAN SONRA YENİ SAYFA
Tecrübeli başantrenör, geçtiğimiz kasım ayında Partizan'daki görevinden ayrılmıştı. Kariyerinde uzun yıllar istikrarıyla öne çıkan Obradovic'in bu ayrılığı, basketbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.