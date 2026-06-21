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Newcastle United'dan Woltemade'ye veda planı!

Newcastle United, Nick Woltemade için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. İngiliz ekibi, Woltemade'den 65 milyon euro bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'dan Woltemade'ye veda planı!
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Newcastle United, geçen yaz Stuttgart'tan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı ve rekor transferi olan Nick Woltemade ile bu yaz yollarını ayırabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

BEKLENTİ 65 MİLYON EURO

Newcastle United, Alman futbolcunun bonservisini 65 milyon euro olarak belirledi. İngiliz ekibi, Woltemade'nin kiralık transferine de sıcak bakıyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Aston Villa, Woltemade ile ilgileniyor.

NEWCASTLE PERFORMANSI

Newcastle United'da 51 maçta süre bulan Nick Woltemade, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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