Newcastle United'dan Woltemade'ye veda planı!

Newcastle United, geçen yaz Stuttgart'tan 85 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı ve rekor transferi olan Nick Woltemade ile bu yaz yollarını ayırabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AS'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
BEKLENTİ 65 MİLYON EURO
Newcastle United, Alman futbolcunun bonservisini 65 milyon euro olarak belirledi. İngiliz ekibi, Woltemade'nin kiralık transferine de sıcak bakıyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Aston Villa, Woltemade ile ilgileniyor.
NEWCASTLE PERFORMANSI
Newcastle United'da 51 maçta süre bulan Nick Woltemade, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
BEKLENTİ 65 MİLYON EURO
Newcastle United, Alman futbolcunun bonservisini 65 milyon euro olarak belirledi. İngiliz ekibi, Woltemade'nin kiralık transferine de sıcak bakıyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Aston Villa, Woltemade ile ilgileniyor.
NEWCASTLE PERFORMANSI
Newcastle United'da 51 maçta süre bulan Nick Woltemade, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.