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Zafer Aktaş'tan Merkezefendi açıklaması

6 yıldır Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i çalıştıran Zafer Aktaş, yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Zafer Aktaş'tan Merkezefendi açıklaması
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 yıldır Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i çalıştırarak takımı yeni sezon öncesi ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan antrenör Zafer Aktaş, yönetimle henüz anlaşma yapmadıklarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A2 Basketbol Ligi ekiplerinden Pesaro ile görüşmesine rağmen anlaşamayan Aktaş, yeni sezon öncesi kesinleşmiş bir durum olmadığını söyledi.

Denizli'yi çok sevdiğini belirten Aktaş, "Yeni sezon öncesinde kulübümüzle henüz resmi bir anlaşma yapmış değiliz. Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Gelecek ne getirir bilinmez ama benim kalbim her zaman Denizli'de olacak. Burada harika insanlar tanıdım, çok özel anılar biriktirdim. Denizli benim kariyerimde de hayatımda da hep ayrı bir yere sahip olacak" açıklamasını yaptı.

Zafer Aktaş, takıma daha önce Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk da yaşatmıştı.

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