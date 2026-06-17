29-30 Haziran Seminer Var mı, Online mı? Öğretmen Seminerleri Hakkında Son Durum

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri, yıl sonu mesleki çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Programın tarihleri ve uygulama şekli Bakanlık tarafından belirleniyor.

29-30 Haziran tarihlerinde seminer programının olup olmadığı, MEB tarafından yayımlanan resmi takvim ve yazılara göre netleşiyor. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Seminer dönemlerinde öğretmenlerin katılım durumu ve program detayları resmi açıklamalarla belirleniyor.

Seminerler online mı yapılacak?

Öğretmenlerin en çok merak ettiği diğer konu ise "Seminerler online mı?" sorusu oluyor. Geçmiş yıllarda bazı mesleki çalışmalar çevrim içi olarak gerçekleştirilirken, bazı dönemlerde yüz yüze uygulamalar yapıldı.

2026 yılı seminerlerinin online veya yüz yüze yapılmasına ilişkin karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda uygulanacak.

Öğretmen seminerlerinde neler yapılıyor?

Mesleki çalışma programlarında öğretmenler;

Eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıyor,

Yeni dönem planlamalarını hazırlıyor,

Mesleki gelişim eğitimlerine katılıyor,

Bakanlık tarafından belirlenen içerikleri takip ediyor.

Bu çalışmalar öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MEB açıklamaları bekleniyor

29-30 Haziran seminer tarihleri ve online olup olmayacağı konusunda en doğru bilgi, MEB'in resmi internet sitesi ve yayımlayacağı duyurular üzerinden öğrenilecek.

Öğretmenlerin sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri öneriliyor.