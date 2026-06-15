Belçika - Mısır maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Belçika - Mısır maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Belçika ve Mısır karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Belçika - Mısır maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.BELÇIKA - MISIR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEBelçika - Mısır maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.BELÇIKA - MISIR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZBELÇIKA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Belçika, Mısır ile karşı karşıya gelecek. Belçika - Mısır maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.BELÇIKA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Belçika - Mısır maçı 15 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.