Acun Ilıcalı, Galatasaray'dan transfer istiyor!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin gündemine Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson geldi.
Transferle ilgili Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulübün sahibi Acun Ilıcalı süreci yakından takip ederken, Nelsson için görüşmeleri bizzat yürütüyor.
Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'nin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kadro planlamasına hız verdiği ve önemli takviyeler yapmayı hedeflediği daha önce de İngiliz ve Türk basınında gündeme gelmişti.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Galatasaray cephesi ise Victor Nelsson'u düşük bir bedelle göndermeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarkalı stoper için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Daha önce Roma'nın satın alma opsiyonunda da 10 milyon Euro seviyesinin belirlenmiş olması, Galatasaray'ın oyuncu için belirlediği değeri ortaya koyuyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
Son dönemde kiralık olarak Serie A'da forma giyen ve Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi. 27 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Hull City ile Galatasaray arasında resmi temasların kısa süre içerisinde hız kazanması bekleniyor.
Geride kalan sezon Hellas Verona'da 38 maça çıkan Nelsson, 37 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Transferle ilgili Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulübün sahibi Acun Ilıcalı süreci yakından takip ederken, Nelsson için görüşmeleri bizzat yürütüyor.
Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'nin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kadro planlamasına hız verdiği ve önemli takviyeler yapmayı hedeflediği daha önce de İngiliz ve Türk basınında gündeme gelmişti.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO
Galatasaray cephesi ise Victor Nelsson'u düşük bir bedelle göndermeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarkalı stoper için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Daha önce Roma'nın satın alma opsiyonunda da 10 milyon Euro seviyesinin belirlenmiş olması, Galatasaray'ın oyuncu için belirlediği değeri ortaya koyuyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
Son dönemde kiralık olarak Serie A'da forma giyen ve Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı kaydedildi. 27 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Hull City ile Galatasaray arasında resmi temasların kısa süre içerisinde hız kazanması bekleniyor.
Geride kalan sezon Hellas Verona'da 38 maça çıkan Nelsson, 37 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.