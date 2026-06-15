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Manisa FK transferde Julian Anziani ile anlaşma sağladı

Manisa FK, Fransız orta saha Julian Anziani ile her konuda anlaşmaya vardı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:47
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Manisa FK transferde Julian Anziani ile anlaşma sağladı
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'nin transferini bitirdi. Fransa Lig 2 takımı Pau FC ekibinin oyuncusu olan, geçen sezonu ise 1'inci Lig'de Sarıyer'de kiralık olarak geçiren deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

Resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedilirken, Anziani Sarıyer formasıyla geçen sezon 21 maç oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul temsilcisinde 1606 dakika süre alan Fransız orta saha 4 gol atıp 2'de asist yaptı. Manisa FK, bu transferde sözleşme yenilemeyip Batman Petrolspor'la anlaşan Senegalli orta saha Mamadou Cissokho'nun yerini doldurmuş oldu.

Futbola Gazelec Ajaccio'da başlayan Anziani, Avranches, Bastia, Dunkerque, Ajaccio takımlarında da oynadı.

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