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Giannis yarışında Heat önde, Celtics takibini sürdürüyor

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için yürütülen takas yarışında Miami Heat'in favori konumunu koruduğu belirtilirken, Boston Celtics'in de yıldız oyuncunun tercih edebileceği önemli adreslerden biri olarak öne çıktığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis yarışında Heat önde, Celtics takibini sürdürüyor
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Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için yürütülen takas yarışında Miami Heat'in favori konumunu koruduğu belirtilirken, Boston Celtics'in de yıldız oyuncunun tercih edebileceği önemli adreslerden biri olarak öne çıktığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2025-26 NBA sezonunun sona ermesiyle birlikte basketbol dünyasının tüm dikkatleri kritik bir yaz dönemine çevrilmiş durumda. Ligde gerçekleşmesi beklenen büyük hamlelerin merkezinde ise Giannis Antetokounmpo'nun geleceği yer alıyor. NBA'in deneyimli kulis isimlerinden Marc Stein'ın aktardığına göre Miami Heat, yıldız oyuncu için yürütülen yarışta halen en güçlü aday olarak görülüyor. Haberde, Milwaukee Bucks'a gönderilmesi beklenen ana takas paketinde Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve yaklaşan NBA Draftı'ndaki 13. sıra seçiminin yer aldığı ifade edildi. Stein konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Konuştuğum bazı takımlar ve lig içerisindeki güvenilir kaynaklar, anlaşmanın gerçekleşmesi konusunda momentumu hâlâ Miami Heat'in elinde görüyor." Stein ayrıca beklenen takas paketine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Lig kaynaklarına göre anlaşmada Tyler Herro, Kel'el Ware ve Jaime Jaquez Jr.'ın Milwaukee'ye gitmesi neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak Heat'in yaklaşan NBA Draftı'ndaki 13. sıra hakkı ve henüz detayları netleşmeyen ilave draft karşılıkları da pakete dahil olacak." Celtics de Giannis için güçlü adaylardan biri olarak görülüyor Miami şu anda yarışın favorisi olarak gösterilse de, Boston Celtics'in de Antetokounmpo'nun kariyerine devam etmek isteyebileceği takımlar arasında önemli bir konuma yükseldiği belirtiliyor. Stein, konu hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Ayrıca görüştüğüm takım yöneticileri ve lig içerisindeki kaynaklar, Antetokounmpo'nun kariyerine mutlaka Miami'de devam etmeyeceğine inanıyor. Mayıs ayının sonlarından bu yana aktardığımız gibi Boston, Giannis'in yönlendirilmek isteyebileceği diğer önemli adres olarak giderek daha fazla öne çıkıyor. Ancak bunu agresif bir şekilde talep ettiği söylenemez." Öte yandan Celtics'in bu süreçte tüm kozlarını masaya koyup koymayacağı henüz netlik kazanmış değil. Yakın zamanda bir NBA analisti ve kulis kaynağı, Boston'ın Giannis takası kapsamında Jaylen Brown'ı göndermesinin beklenmediğini öne sürmüştü. Milwaukee Bucks formasıyla 13 sezon geçiren ve 2021 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Antetokounmpo'nun, bu yaz takımdan ayrılabileceğine yönelik beklentiler giderek güçleniyor.
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