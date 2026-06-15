Toyota, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda 6. zaferini elde etti

Toyota'nın yarış departmanı Toyota Racing, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda zafere ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şirketten yapılan açıklamaya göre, 350 binin üzerindeki seyircinin takip ettiği yarış, Toyota'nın da yer aldığı Hypercar kategorisinde son yılların en yakın ve en çekişmeli mücadelelerinden birine sahne oldu. Pilot Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries'in kullandığı 7 numaralı "TR010 HYBRID", 381 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek zaferi kazandı. Conway ve Kobayashi kariyerlerindeki 2. Le Mans galibiyetine ulaşırken, Nyck de Vries ise ilk kez Le Mans 24 Saat Yarışı'nı genel klasmanda kazanma başarısını gösterdi. Yarışta Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı 8 numaralı "TR010 HYBRID" de podyuma çıkarak 3. sırada yarışı bitirdi. Böylece Toyota Racing, Le Mans'da çifte podyum başarısı elde etti. TOYOTA YARIŞ PİSTLERİNDEN GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR. Bu yıl Le Mans 24 Saat zaferi getiren Toyota Racing TR010 HYBRID, 2026 sezonu için markanın güncel tasarım dilini yansıtacak şekilde yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkati çekiyor. Toyota Racing'in rüzgar tüneli ve gelişmiş teknolojileri kullanılarak aerodinamik olarak geliştirilen aracın, Japonya'da üretilen 3.5 litrelik çift turbo V6 hibrit güç ünitesi bulunuyor. Yüzde 100 yenilenebilir yarış yakıtı kullanan ve 700 HP'nin üzerinde güç üreten TR010 HYBRID, Toyota'nın hibrit teknolojilerdeki bilgi birikimini en üst seviyede temsil ediyor. Farklı ülkelerden mühendislerin ortak çalışmasıyla geliştirilen araç, Toyota'nın motor sporlarından elde ettiği deneyimi geleceğin yol otomobillerine aktarma vizyonunun da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Le Mans'da elde edilen çifte puan başarısıyla Toyota Racing, Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 36 puana çıkardı. Ayrıca 7 numaralı ekibin sürücüleri de Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi. Toyota Racing, şampiyonadaki bir sonraki yarışına 12 Temmuz'da Brezilya'daki Interlagos Pisti'nde gerçekleştirilecek Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda çıkacak.
Toyota, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda 6. zaferini elde etti
Bol çekişmeye ev sahipliği yapan Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Toyota Racing 6. zaferine ulaştı.
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