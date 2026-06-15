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Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, ABD'yi 5-2 mağlup ederek 2026 Dünya Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayıp bronz madalya elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 14:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında karşılaştığı ABD'yi 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük maçında ABD ile mücadele etti.

ABD'yi 5-2'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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