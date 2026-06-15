Mateta transferinde rakamlar belli oldu!

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Jean-Philippe Mateta'nın maliyeti ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş'ın gündemindeki Fransız golcü için Crystal Palace forması giyen 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti. Oyuncunun yıllık maaş beklentisinin ise 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
SEZONU 19 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
2025-2026 sezonunda Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig'de 32 karşılaşmada görev alan Mateta, rakip fileleri 12 kez havalandırarak takımının hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu.
Öte yandan Mateta, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle İngiliz ekibine kupayı getiren isim oldu.
SEZONU 19 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
2025-2026 sezonunda Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig'de 32 karşılaşmada görev alan Mateta, rakip fileleri 12 kez havalandırarak takımının hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu.
Öte yandan Mateta, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle İngiliz ekibine kupayı getiren isim oldu.