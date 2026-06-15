15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
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20:00
15 Haziran
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Millilerimiz VLN'in ilk etabını 11. sırada bitirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ottawa'daki ilk etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 puanla 11. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, ikinci etapta Polonya'da sahne alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 12:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Millilerimiz VLN'in ilk etabını 11. sırada bitirdi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı. İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.



MİLLİLERİMİZ ETABI 11. SIRADA TAMAMALADI

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
 TakımOGMP
1   Brezilya 4 4 0 11
2   Japonya 4 4 0 11
3   ABD 4 3 1 9
4   İtalya 4 3 1 9
5   Sırbistan 4 3 1 9
6   Slovenya 4 3 1 6
7   Polonya 4 2 2 7
8   Ukrayna 4 2 2 7
9   Bulgaristan 4 2 2 6
10   Belçika 4 2 2 5
11   TÜRKİYE 4 2 2 5
12   Almanya 4 2 2 5
13   Kanada 4 1 3 6
14   Çin 4 1 3 4
15   İran 4 1 3 4
16   Fransa 4 1 3 2
17   Arjantin 4 0 4 1
18   Küba 4 0 4 1
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