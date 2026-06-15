Millilerimiz VLN'in ilk etabını 11. sırada bitirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi. Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı. İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.
MİLLİLERİMİZ ETABI 11. SIRADA TAMAMALADI
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
MİLLİLERİMİZ ETABI 11. SIRADA TAMAMALADI
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı. Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|P
|1
|Brezilya
|4
|4
|0
|11
|2
|Japonya
|4
|4
|0
|11
|3
|ABD
|4
|3
|1
|9
|4
|İtalya
|4
|3
|1
|9
|5
|Sırbistan
|4
|3
|1
|9
|6
|Slovenya
|4
|3
|1
|6
|7
|Polonya
|4
|2
|2
|7
|8
|Ukrayna
|4
|2
|2
|7
|9
|Bulgaristan
|4
|2
|2
|6
|10
|Belçika
|4
|2
|2
|5
|11
|TÜRKİYE
|4
|2
|2
|5
|12
|Almanya
|4
|2
|2
|5
|13
|Kanada
|4
|1
|3
|6
|14
|Çin
|4
|1
|3
|4
|15
|İran
|4
|1
|3
|4
|16
|Fransa
|4
|1
|3
|2
|17
|Arjantin
|4
|0
|4
|1
|18
|Küba
|4
|0
|4
|1