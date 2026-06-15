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Fenerbahçe İstanbul Jet, yarı final serisine farklı başladı!

Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 yenerek seride 1-0 öne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe İstanbul Jet, yarı final serisine farklı başladı!
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 52-34'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında salondan 93-57 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

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