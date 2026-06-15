Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan ve son olarak Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya geri dönüyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 51 yaşındaki teknik adam, Feyenoord ile her konuda anlaşmaya vardı.
Haberde, Sipke Hulshoff'un ise yardımcı antrenör olacağı belirtildi.
Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 51 yaşındaki teknik adam, Feyenoord ile her konuda anlaşmaya vardı.
Haberde, Sipke Hulshoff'un ise yardımcı antrenör olacağı belirtildi.
Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.