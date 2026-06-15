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Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Giovanni van Bronckhorst'un, Hollanda devi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı belli oldu
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Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan ve son olarak Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya geri dönüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 51 yaşındaki teknik adam, Feyenoord ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde, Sipke Hulshoff'un ise yardımcı antrenör olacağı belirtildi.

Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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