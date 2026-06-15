Brunson: '113 milyon dolardan vazgeçmeme yüzde 100 değdi'

2026 NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından gazeteci Malika Andrews'a konuşan New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, kariyerindeki önemli kararlar ve şampiyonluk yolculuğu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Röportaj boyunca öne çıkan en önemli noktalardan biri, Brunson'ın Knicks'i şampiyonluğa taşımak adına yaptığı fedakârlıklardan hiçbir pişmanlık duymadığını açıkça ifade etmesiydi. Brunson'a, New York ile sözleşme uzatırken yaklaşık 113 milyon dolarlık potansiyel kazançtan vazgeçmesinin buna değip değmediği sorulduğunda yıldız oyuncu hiç tereddüt etmeden yanıt verdi. "Yüzde 100 değdi. Yüzde 100 değdi," diyen Brunson sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başarıya ulaşamasaydık bile, bunu yapabilmek, mücadele etmek ve bu hedefe ulaşmaya çalıştığımız yolculuğun bir parçası olmak yine de buna değerdi. Ama elbette bu şampiyonluk her şeyin üstüne konan son dokunuş oldu." Brunson'ın daha düşük bir sözleşmeye imza atması, Knicks yönetiminin kadroyu onun etrafında güçlendirebilmesi açısından büyük önem taşıdı. Bu hamle sayesinde New York, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby ve Karl-Anthony Towns gibi önemli isimleri kadroda tutmayı başardı. Ayrıca takımın bu yaz serbest oyuncu konumuna gelecek Mitchell Robinson ve Landry Shamet ile yeni sözleşmeler imzalayabilmesine de finansal anlamda yardımcı olabilir. Gelecek planları hakkında da konuşan Brunson, önce şampiyonluğun tadını çıkaracağını, ardından ise unvanını korumak için yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. 2026 NBA Finalleri MVP'sine bir sonraki şampiyonluk için ne zaman motive olmaya başlayacağı sorulduğunda ise yanıtı oldukça netti. "Şampiyonluk töreninden sonra," diyen Brunson, şöyle devam etti: "Evet, sanırım şu ana kadar önümdekine odaklanma ve geleceği düşünmeden anı yaşama konusunda iyi bir iş çıkardım. Bir süre bunun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Sonra yeniden çalışma zamanı geldiğinde, tekrar işe koyulacağız."
Brunson: "113 milyon dolardan vazgeçmeme yüzde 100 değdi"
2026 NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından gazeteci Malika Andrews'a konuşan New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, kariyerindeki önemli kararlar ve şampiyonluk yolculuğu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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