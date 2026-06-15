15 Haziran
İspanya-Cape Verde
19:00
15 Haziran
Belçika-Mısır
22:00
16 Haziran
Suudi Arabistan-Uruguay
01:00
16 Haziran
İran-Yeni Zelanda
04:00
15 Haziran
SJK Akatemia-Haka
18:30
16 Haziran
Criciuma-Ceara
03:00
15 Haziran
GIF Sundsvall-Oesters IF
20:00
15 Haziran
IFK Norrkoeping-Varbergs BoIS FC
20:05

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, "+50 Men's Physique" kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Haziran 2026 17:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (53), Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında '+50 Men's Physique' kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Türker Uygur, yoğun iş mesaisinin yanı sıra uzun yıllardır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor.

Şehit polis çocuğu olan Uygur, 2023 yılında katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. 2025 yılında İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde '+45 Master Erkekler Fizik' Türkiye şampiyonu oldu.

Uygur, aynı organizasyon kapsamında sadece 2 gün sonra podyuma çıktığı uluslararası yarışmada da altın madalya alarak birincilik kürsüsüne çıktı. Dünya şampiyonluğu hedefi için çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme şampiyonasına podyuma çıktı.

Uygur, yarışmada '+50 Men's Physique' kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.