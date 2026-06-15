Atalanta Maurizio Sarri'ye emanet





İtalya ligi takımlarından Atalanta'da yeni dönem resmen başladı. Bergamo temsilcisi, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini duyurdu.



Serie A'nın en deneyimli teknik adamlarında olan Sarri, kariyerinde 800'den fazla profesyonel maça çıkmış olup, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi ve Juventus ile Seria A şampiyonluğu kazandı.



LAZIO İLE 180 MAÇ



Lazio kulübesinde görev yaptığı dönemlerde toplam 180 resmi maçta takımın başında olan tecrübeli çalıştırıcı, Roma ekibinde önemli bir iz bıraktı. Sarri yönetiminde Lazio ise bu sezonu 54 puan ile 9. sırada tamamladı.



